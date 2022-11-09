Саварбек Холохоев назначен руководителем Джейрахско-Ассинского музея-заповедника Ингушетии

«Мы со своей стороны обязательно поддержим и окажем посильную помощь, и уверена, что совместными усилиями мы добьемся больших успехов, реализуем интересные проекты, которые поспособствуют развитию туризма и привлечению в наш, богатый историческими памятниками край, как можно больше гостей», — отметила она.

Холохоев родился в 1978 году. В 2002 году закончил Институт экономики и правоведения в городе Назрани по направлению «Юриспруденция», в 2010 году — Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России, сообщается в Телеграм-канале правительства республики.

Новый руководитель заповедника — кандидат юридических наук, с 2015 года исполнял обязанности ректора Института экономики и правоведения.

Напомним, Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник Ингушетии — это более 65 тыс. га, где сосредоточено около 500 комплексов каменного зодчества и памятников истории и культуры, в том числе — храмы Алби-Ерды и Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.