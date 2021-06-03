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Сбер будет развивать в Ингушетии новые цифровые технологии в рамках нацпроекта

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В рамках Петербургского международного экономического форума Глава республики Махмуд-Али Калиматов подписал соглашение с председателем правления Сбербанка Германом Грефом, которое предполагает развитие в республике новых цифровых технологий в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Во время пандемии жители нашей страны остро нуждались в высококачественной медицинской помощи. Благодаря соглашению, подписанному нами сегодня, Сбер окажет содействие Ингушетии во внедрении цифровых медицинских технологий для повышения эффективности деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения, а также качества медицинских услуг и доступности диагностических технологий для населения республики», — передает пресс-служба слова Грефа во время подписания документа.

Отмечается, что мероприятия по развитию цифровых технологий будут проходить в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», направленного на повышение эффективности управления и контроля исполнения задач посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, в том числе в целях исполнения мероприятий ведомственного проекта Минстроя РФ по цифровизации городского хозяйства «Умный город».

Кроме того, в рамках соглашения Сбербанк намерен взаимодействовать в целях развития пассажирского транспорта и в разработке и реализации образовательных программ на территории Ингушетии.

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