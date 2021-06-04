Сбер и Республика Ингушетия договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в части преобразования приоритетных отраслей экономики

Стороны займутся развитием в республике новых цифровых технологий в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» и автоматизированных систем, направленных на повышение эффективности управления и контроля исполнения задач посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, в том числе в целях реализации мероприятий ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город»; реализацией программ инфраструктурного развития; поддержкой малого и среднего предпринимательства; повышением уровня общественной безопасности, правопорядка в условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «Во время пандемии жители нашей страны остро нуждались в высококачественной медицинской помощи. Благодаря соглашению, подписанному нами сегодня, Сбер окажет содействие Республике Ингушетия во внедрении цифровых технологий для повышения эффективности деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения, а также доступности диагностических технологий для населения республики».

Кроме того, в рамках соглашения Сбербанк намерен взаимодействовать в целях развития пассажирского транспорта и в разработке и реализации образовательных программ на территории Ингушетии.