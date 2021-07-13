Сбер подарит детям 2000 бонусных рублей к 1 сентября

С августа в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, семьи, имеющие детей, могут получить единовременную выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет, а также до 23 лет для детей с инвалидностью. Выплата будет проходить по линии ПФР. Подать заявление можно с 15 июля по 1 ноября 2021 года на портале государственных услуг РФ или в МФЦ.

Всем, кто подаст заявление на выплату с указанием реквизитов карты СберБанка, после получения выплаты смогут оформить подписку на СберПрайм на три месяца всего за один рубль. СберПрайм — это единая подписка на сервисы экосистемы Сбера и его партнёров с онлайн-кинотеатром, музыкой, сотовой связью — бесплатно.

Тимур Шадыжев, управляющий Ингушским отделением Сбербанка: Сбер присоединяется к данной акции и дарит подарки в помощь родителям, собирающим детей в школу. После активации подписки на СберПрайм дополнительно станут доступны подарки от Сбера. Например, родители смогут застраховать ребёнка от несчастного случая на один год и приобрести школьные принадлежности в СберМегаМаркете с помощью 2 тысяч бонусных рублей. А также заказать продукты и товары первой необходимости в СберМаркете. Подробнее о получении подарков от Сбера можно узнать на сайте банка.