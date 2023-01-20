Сбер предоставил первый кредит по льготной программе «Кавказ. РФ»

Как сообщили газете «Ингушетия» в Сбере, программа доступна представителям малого и среднего предпринимательства и предоставляется на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств в рамках реализации проектов.

Первым в СКФО ей воспользовался клиент Сбера, индивидуальный предприниматель Алим Маремуков из КБР. Он уже 18 лет занимается производством столярных и высокоточных изделий из дерева: элитных дверей, лестничных маршей, паркетных досок, а также мебели из массива дерева различных пород.

Залина Бейтуганова, управляющая Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка:

«Малое предпринимательство — один из главных драйверов развития экономики. Сбер в Кабардино-Балкарии активно поддерживает малый и микробизнес: в прошлом году ИП и компаниям данного сегмента мы выдали почти тысячу кредитов на общую сумму 2,4 млрд рублей. Значительная часть из них предоставлена по программам господдержки. Государственное субсидирование позволяет сделать финансирование бизнеса ещё доступнее и способствует развитию экономики на Северном Кавказе».

Алим Маремуков, индивидуальный предприниматель:

«Я уже почти 20 лет занимаюсь производством столярных изделий и давно планировал расширить свой бизнес. Для этого нам необходимо было новое оборудование. Благодаря программе поддержки „Кавказ. РФ“ и Сбера мы приобрели новый станок, который позволит расширить линейку нашей продукции и повысит рентабельность».

Андрей Цемахович, первый заместитель генерального директора «Кавказ. РФ»:

«Данная совместная со Сбером программа является одним из наших направлений поддержки бизнеса в макрорегионе. Более крупные, финансовоёмкие проекты мы рассматриваем и упаковываем в рамках других инструментов льготного финансирования. Всё вместе, мы уверены, будет положительно влиять на инвестиционный климат в регионе и иметь высокий мультипликативный эффект».

Финансирование, предоставляемое Сбером по программе «Кавказ. РФ» на инвестиционные цели, составляет до 500 млн рублей по льготной процентной ставке не более 11,2%. Его можно получить на срок до 10 лет, а пополнить оборотные средства — на сумму до 100 млн рублей сроком до 1 года. Ставка в данном случае составит не более 12,2%.