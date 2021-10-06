Сбер приглашает IT-специалистов Юга России и СКФО на AI Journey Contest с призовым фондом 8 млн рублей

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С 10 по 12 ноября пройдёт международная онлайн-конференция AI Journey 2021, одно из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России. Для просмотра AI Journey 2021 необходимо пройти регистрацию на сайте конференции.

В прошлом году AI Journey стала самым масштабным в мире мероприятием по искусственному интеллекту и анализу данных: в конференции приняло участие около 30 тысяч специалистов более чем из 100 стран. Здесь выступили 225 спикеров, их доклады посмотрели в общей сложности более 30 миллионов раз.

В рамках конференции у разработчиков и специалистов есть уникальная возможность проявить свои таланты в решении актуальных задач применения ИИ, в том числе в области AGI, и заявить о себе на весь мир на ежегодном онлайн-соревновании по искусственному интеллекту (ИИ) — AI Journey Contest 2021. Впервые AI Journey Contest будет проводиться на платформе DSWorks, работающей на мощностях самого мощного суперкомпьютера в России «Кристофари», созданного Сбером.

Зарегистрироваться и решить предложенные задачи можно до 31 октября 2021 года. К соревнованию допускаются участники старше 18 лет. Победители разделят призовой фонд, превышающий восемь миллионов рублей. Награждение авторов лучших решений состоится в ноябре на конференции AI Journey 2021.

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