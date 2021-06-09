Сбер провёл в Назрани экологическую акцию в рамках Зелёного Марафона

К Зелёному Марафону присоединились жители и гости города, сотрудники Сбера и партнёры. Они пробежали одну из четырёх дистанций (4,2 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км) 5 июня в любое удобное время с 00:00 до 24:00 и зафиксировали свои результаты в мобильном приложении. А также сдали пластик для дальнейшей правильной переработки и узнали об экологических привычках. Все участники получили саше с семенами бархатцев, которые можно высадить самостоятельно.

Тимур Шадыжев, управляющий Ингушским отделением Сбербанка: «Спортивно-экологический проект завоевал множество поклонников спорта и здорового образа жизни по всей стране, в том числе в Ингушетии. Правильное отношение к окружающей среде и ЗОЖ — тренды, которые с каждым днём становятся популярнее. Эти два аспекта мы объединили в Зелёном Марафоне, чтобы каждый из нас стал сопричастным к значимому делу и получил шанс изменить себя и мир к лучшему. Я благодарен всем, кто вместе со мной участвовал в забеге и преодолел от 4,2 км и 42,2 км, проявил осознанное отношение к своему здоровью и «здоровью» всей планеты».

С помощью Зелёного Марафона Сберу удалось ещё раз привлечь внимание к ESG-проблематике и пригласить россиян сделать несколько простых шагов, которые помогут в сохранении экологии. Почти 92 тысячи участников вышли на старт в 58 городах России, где проводились очные забеги. Среди них были не только любители, но и профессиональные спортсмены.

В преддверии 180-летия Сбера в 9 регионах России уже высажены 180 тысяч саженцев сосны, дуба, клёна и других деревьев. Эта акция была организована в поддержку программы по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России. Ещё свыше 65 тысяч суммарно пройдённых в онлайн-забеге километров Сбер приравнял к рублям, чтобы передать их в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». До конца года благодаря проекту Зелёный Марафон и собранным здесь 10 млн рублей в обезлесенных регионах «Южного лесного пояса России» (от Ростовской области до Республики Бурятия) высадят ещё 100 тысяч деревьев.