Сбер сделал ипотеку от 6 млн рублей доступнее

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбер остаётся ключевым оператором рынка ипотеки в стране, а новые возможности цифровой экосистемы помогают нам быстрее понимать запрос рынка, упрощать условия получение займов, ускорять процесс покупки объектов недвижимости. В последние месяцы мы видим рост интереса к более просторным квартирам и загородным домам. Поэтому новая программа «Ипотека плюс» станет для наших клиентов ещё одним аргументом в пользу такой покупки. А с помощью ДомКлик и персонального менеджера ипотеку оформить быстро и просто, выбрав в онлайн-формате нужный объект из более чем 300 000 предложений на Юге России и Северном Кавказе».

Суммарно за девять месяцев 2021 года Юго-Западный Сбербанк выдал почти 88 тысяч кредитов на сумму свыше 191 млрд рублей. В прошлом году за аналогичный период объём выдач составил почти 55 тысяч кредитов на сумму более 100 млрд рублей. Основными драйверами роста рынка южной ипотеки остаются жилые дома, а также квартиры по программам «Молодая семья» и «Господдержка-2020».