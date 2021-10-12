Сбер сделал сделки с недвижимостью ещё быстрее и удобнее

Сегодня их уже более 80: как в крупнейших городах, на Черноморском побережье, так и в небольших населённых пунктах. Для каждого из них банк предлагает уникальный набор сервисов, которые помогают оптимизировать их работу, а также значительно упрощают коммуникации с покупателями и продавцами жилья. Теперь, к примеру, с помощью аккредитива жильё за несколько минут в цифровом формате можно купить без посещения офиса банка.

Наталия Жарикова, директор управления торгового финансирования и документарных операций Юго-Западного банка Сбербанка:

«Эта работа приносит хороший результат. Если за весь прошлый год объём транзакций составил 18,1 млрд рублей, то по итогам сентября текущего года мы уже провели операций на 27,1 млрд рублей. Самым востребованным сервисом уже стало проведение расчётов с аккредитивами без посещения офиса банка через СберБанк Онлайн и при участии агентств недвижимости. Услуга предоставляется партнерам бесплатно. К примеру, этот сервис уже активно использует наш партнёр «Аякс». Многие его клиенты из других стран, регионов и городов уже оценили его новые возможности совершения цифровой сделки удалённо, находясь в любой точке мира».

Первыми в Краснодарском крае сервисом начали пользоваться клиенты агентства недвижимости «Аякс».

Шипулина Татьяна Викторовна, начальник юридической службы «Аякс»:

«Мы давно и очень плодотворно сотрудничаем со Сбербанком по десяткам направлений и сервисов. Теперь мы дополнительно запустили сервис удалённых расчётов. Покупатель открыл аккредитив в мобильном приложении «СберБанк Онлайн», находясь в нашем офисе. Весь процесс занял несколько минут. После регистрации договора купли-продажи в Росреестре мы предоставили документы на оплату аккредитива в банк — и сделка была завершена».