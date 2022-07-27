Сбербанк с 1 августа повысит стоимость уведомления об операциях на 10 руб.

«С 1 августа изменится стоимость услуги — уведомления об операциях. В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц», — сообщили в банке.

При этом, уведомления по кредитной «Сберкарте» по-прежнему предоставляются бесплатно.

«Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги. Оно связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество, и виды отправляемых сообщений», — уточнили в банке.