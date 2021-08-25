СберБанк в четыре раза увеличил объемы выдачи ипотеки в Ингушетии

За шесть месяцев этого года портфели банка выросли: совокупный кредитный портфель составил 6,6 млрд рублей, а совокупный портфель привлечённых средств практически достиг 7 млрд рублей. Это стало возможным благодаря активной работе с госпрограммами, своевременным предоставлением мер поддержки физическим лицам и бизнесу, реализации клиентских стратегий в сферах недвижимости, АПК, ритейла и туризма, а также построению бесшовного клиентского пути.

Сбер продолжил активно поддерживать частных клиентов: за первое полугодие банк выдал ипотечных кредитов на 525 млн рублей, что в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Около 750 ингушских семей приобрели жильё с помощью ипотеки. Также на 10% вырос объём выдачи потребительских кредитов, он достиг 1,2 млрд рублей. Интерес к кредитам растёт благодаря современным условиям выдачи. Получить заём можно как в офлайн, так и онлайн-каналах Сбера — обратиться за консультацией в офис банка, самостоятельно оформить через веб-версию интернет-банка или в мобильном приложении СберБанк Онлайн (СБОЛ).

Тенденция перехода с наличного расчёта на безналичный прослеживалась уже давно, и ситуация с коронавирусом только усилила её. Количество активных пользователей СБОЛа достигло 137 тыс. человек, а объём платежей в нём за первую половину года превысил 1,2 млрд рублей. Рост безналичных платежей связан со стремительно растущей из-за пандемии сферы онлайн заказов и масштабным оснащением pos-терминалами торговых точек, кафе, ресторанов, АЗС и общественного транспорта.

Тимур Шадыжев, Управляющий Ингушским отделением СберБанка: «Наша основная задача как банка-партнера региона — повышать качество и доступность финансовых услуг как для регионального бизнеса, так и населения. Совместно с правительством мы реализуем проект «Безналичная Республика», который направлен на увеличение доли безналичных платежей в сферах ЖКХ, торговли, эквайринга, образования и здравоохранения. При этом мы уделяем особое внимание повышению уровня финансовой грамотности населения. Все большим спросом пользуются продукты экосистемы Сбера, которые теперь стали еще более выгодными при оформлении подписки СберПрайм».

Приоритетным направлением работы Сбера осталась поддержка бизнеса и укрепление позиций предпринимателей в республике. Партнёрами банка являются свыше 3 тысяч представителей бизнеса, а объём их кредитования в первом полугодии достиг 340 млн рублей.

Сбер вышел за пределы финансового рынка и продолжил развивать собственную экосистему. Сегодня в неё входит более 60 компаний, и их услуги, большинство из которых предоставляется на цифровых платформах, охватывают рынки недвижимости, медицины, образования, торговли, IT и транспорта.

Одним из таких направлений стала работа в сфере здравоохранения. Благодаря сотрудничеству банка и региональных властей в Детской республиканской клинической больнице Ингушетии внедрена система голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med, разработанная группой компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера). Благодаря технологиям искусственного интеллекта специалистам клиники теперь не нужно заполнять медицинские документы. Voice2Med преобразует голос врача в текст, таким образом, существенно экономя рабочие ресурсы специалистов.