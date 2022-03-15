Сбербанк в Ингушетии продолжает работать в обычном режиме

Он напомнил, что международные платежные системы приняли решение ограничить свою работу в России. Но данное решение не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и MasterCard, так как все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений. Любую оплату на терминалах Сбербанка можно проводить с картами, выпущенными банками страны, вставив карту или приложив ее бесконтактно. По-прежнему доступны и сервисы банка «ПлатиQR», «SberPay» (онлайн) и СБП.

То есть, жители Ингушетии могут продолжать совершение привычных операций на территории России — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах.

«Сегодня мы продолжаем обслуживать 176 тысяч розничных клиентов и 3,3 тысячи предпринимателей. В регионе работают 182 специалиста банка, которые ежедневно помогают решить все вопросы при визите клиентов в офисы банка и с помощью онлайн-коммуникаций. Доступен весь функционал 121 устройств самообслуживания, терминалов оплаты почти в 500 торговых точках и в 68 окнах обслуживания в МФЦ Ингушетии», — цитирует Бударина пресс-служба Главы и правительства республики.

Руководитель регионального отделения также рассказал о новых предложениях банка. Так, увеличены максимальные ставки по вкладам в рублях — теперь можно открыть вклад на 21% на срок от 1 до 3 месяцев. Введены кредитные каникулы для физлиц, которыми можно воспользоваться как в рамках федерального закона (106-ФЗ), так и в рамках банковских программ. Реструктуризация кредитов доступна для заемщиков, чей доход за месяц до даты обращения за реструктуризацией снизился более чем на 30%. Программа действует до 30 сентября 2022 года.

Кроме того, в Сбербанке доступна программа льготного кредитования для малого и среднего предпринимательства при поддержке Банка России. Получить льготный кредит для малого бизнеса можно по ставке не выше 15% годовых, среднему бизнесу — не выше 13,5% годовых на срок до 1 года. Срок действия программы — до 30 декабря 2022 года.

Значительно повышены ставки и по депозитам в рублях для индивидуальных предпринимателей и юрлиц. В частности, по депозиту «Классический Онлайн» максимальная ставка по вкладам от 30 до 100 млн руб. для юрлиц теперь составляет 17,3%, для индивидуальных предпринимателей — 15,37%.