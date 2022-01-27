Сбитая поездом женщина в Ингушетии после оказания медпомощи отпущена на амбулаторное лечение
Сбитая поездом женщина в центре Назрани в среду, 26 января, отпущена врачами домой на амбулаторное лечение в связи с удовлетворительным состоянием здоровья, сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона.
«Сильных травм женщина не получила, был больше психологический шок. После оказания необходимой помощи она отпущена домой на амбулаторное лечение», — сказал собеседник.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в Назрани в среду, 26 января, рядом с магазином «Столичный» поезд сбил женщину. Женщина незамедлительно была госпитализирована в ближайшее медучреждение.