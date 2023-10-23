Бокс

Сборная Ингушетии по боксу завоевала 16 медалей на турнире в Ставропольском крае

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Сборная Ингушетии по боксу завоевала 16 медалей на открытом межрегиональном турнире в станице Суворовской Предгорного округа Ставропольского края.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации бокса республики, в состязаниях участвовали более 150 спортсменов 2012-2013, 2010-2011 годов рождения из субъектов СКФО и ЮФО.

Отмечается, что пятнадцать юных мастеров кожаной перчатки из Ингушетии смогли завоевать медали турнира.

Так, триумфаторами соревнований стали Ахильгов Самир, Илиев Ахмед, Теркакиев Исмаил, Галаев Хамзат, Боков Башир, Баркинхоев Осман, Мартазанов Расул, Аушев Абдулкадыр.

На вторую ступень пьедестала поднялись Гагиев Берс, Шанхоев Мухамед, Цуроев Умар, Битиев Мухамад, Ахриев Дамир, Буражев Рукман, Баркинхоев Умар, Торшхоев Ислам.

Напомним, тренируют ребят Чахкиев Ислам, Хамхоев Кадыр, Леймоев Магомед, Дзауров Магомед, Баркинхоев Ваха, Бадиев Адам.

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