Греко-римская борьба

Сборная Ингушетии по греко-римской борьбе участвует в чемпионате России в Суздале

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Ингушетию на стартовавшем 4 февраля чемпионате России по греко-римской борьбе в Суздале представляют спортсмены клуба «Ади Ахмад».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в соревнованиях принимают участие более 400 сильнейших борцов со всей страны. Схватки проходят в 10 весовых категориях, по их результатам будет сформирована команда национальной сборной России.

По словам президента Федерации спортивной борьбы региона Руслана Белхороева, сборная республики выступает в очень хорошем составе. Это Оздоев Бекхан, Цечоев Амирхан, Барахоев Исмаил, Цуров Зелимхан, Евлоев Мухаммад, Амриев Алан.

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