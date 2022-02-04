Сборная Ингушетии по греко-римской борьбе участвует в чемпионате России в Суздале

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в соревнованиях принимают участие более 400 сильнейших борцов со всей страны. Схватки проходят в 10 весовых категориях, по их результатам будет сформирована команда национальной сборной России.

По словам президента Федерации спортивной борьбы региона Руслана Белхороева, сборная республики выступает в очень хорошем составе. Это Оздоев Бекхан, Цечоев Амирхан, Барахоев Исмаил, Цуров Зелимхан, Евлоев Мухаммад, Амриев Алан.