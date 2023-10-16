Сборная Ингушетии по греко-римской борьбе успешно выступила на межрегиональном турнире в Науре
Сборная Ингушетии по греко-римской борьбе успешно выступила на межрегиональном турнире, посвященном 77-ой годовщине со дня рождения двукратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Валерия Резанцева.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы региона, соревнования прошли в городе Наур Чеченской Республики. Атлеты из республики привезли домой семь медалей: две золотые, три серебряные и две бронзовые.
Отмечается, что на первую ступень пьедестала поднялись Костоев Ибрагим и Костоев Асланбек. Вторыми стали Оздоев Умар, Баркинхоев Рахим и Баркинхоев Ислам. Бронза досталась Хакиеву Абдул-Малику и Мархиеву Саиду.
Ответственным на соревнованиях был старший тренер сборной Ингушетии по греко-римской борьбе Иса Оздоев.
«Успех наших ребят на соревнованиях — это, прежде всего, результат большой тренировочной работы», — подчеркнул Иса Оздоев.