Сборная Ингушетии по греко-римской борьбе успешно выступила на межрегиональном турнире в Науре

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы региона, соревнования прошли в городе Наур Чеченской Республики. Атлеты из республики привезли домой семь медалей: две золотые, три серебряные и две бронзовые.

Отмечается, что на первую ступень пьедестала поднялись Костоев Ибрагим и Костоев Асланбек. Вторыми стали Оздоев Умар, Баркинхоев Рахим и Баркинхоев Ислам. Бронза досталась Хакиеву Абдул-Малику и Мархиеву Саиду.

Ответственным на соревнованиях был старший тренер сборной Ингушетии по греко-римской борьбе Иса Оздоев.

«Успех наших ребят на соревнованиях — это, прежде всего, результат большой тренировочной работы», — подчеркнул Иса Оздоев.