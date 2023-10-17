Сборная Ингушетии по грэпплингу завоевала 31 золотую медаль на турнире в Нальчике

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, в ходе соревнований разыгрывалось 28 комплектов наград, участие принимали более 200 спортсменов со всего юга России.

Команда из Ингушетии заняла третье общекомандное место, завоевав 55 медалей, 31 из которых золотая, 12 серебряных и 12 бронзовых.

Победителями в двух дисциплинах стали — Парагульгов Хадис, Цечоев Адам, Албаков Юсуф, Оздоев Ислам, Фаргиев Ибрагим.

Золотые медали завоевали — Колоев Инал, Колоев Харон, Албаков Мансур, Евлоев Билял, Фаргиев Батрудин, Хашагульгов Хизир, Умаев Магомед, Оздоев Ислам, Умаев Ибрагим, Хашиев Исмаил, Бекмурзиев Тимерлан, Бекмурзиев Амирхан, Балаев Ислам, Ведзижев Ахмед, Ахриев Мухаммад, Шадыжев Абдул-Малик, Гомкартиев Абдул-Малик, Даурбеков Абдул-Рахим, Муталиев Абдул-Малик, Газдиев Акраман, Шахмурзиев Сайфулла.

На вторую ступень пьедестала поднялись Яндиев Осман, Чахкиев Тамерлан, Богатырев Юсуф, Колоев Ислам, Бекмурзиев Тимерлан, Балаев Мухаммад, Местоев Мухаммад, Дудургов Лорс, Цолоев Илез, Матиев Хамберд, Костоев Ахмед, Мальсагов Абдул-Рахим.

Бронзовыми медалистами стали — Колоев Инал, Колоев Харон, Дзангиев Ахмад-Шах, Дзейтов Магомед, Оздоев А-Рохьим, Балаев Мухаммад, Газдиев Арби, Матиев Абдулла, Гойгов Амин, Даурбеков Ибрахим, Янарсанов Мухаммад.

Отмечается, что победители и призеры представляют — спортклуб «Сабр БЖЖ», спортклуб «Сунжа БЖЖ» и спортивный клуб «Гаракх».