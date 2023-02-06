Сборная Ингушетии по художественной гимнастике выступила на первенстве ЮФО и СКФО

Как сообщили в Минспорта региона, шесть гимнасток под руководством тренера Татьяны Прокопьевой оставили хорошие впечатления у зрителей, три из них выполнили нормативы по программе кандидата в мастера спорта, три спортсменки — по программе первого спортивного разряда.

Также ингушские спортсменки планируют принять участие в чемпионате Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа, который пройдет в Краснодарском крае, в городе Сочи с 8 по 13 февраля.