Гимнастика

Сборная Ингушетии по художественной гимнастике выступила на первенстве ЮФО и СКФО

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Сборная Ингушетии по художественной гимнастике выступила на первенстве ЮФО и СКФО в столице Кабардино-Балкарии и показала хорошие результаты.

Как сообщили в Минспорта региона, шесть гимнасток под руководством тренера Татьяны Прокопьевой оставили хорошие впечатления у зрителей, три из них выполнили нормативы по программе кандидата в мастера спорта, три спортсменки — по программе первого спортивного разряда.

Также ингушские спортсменки планируют принять участие в чемпионате Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа, который пройдет в Краснодарском крае, в городе Сочи с 8 по 13 февраля.

 

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