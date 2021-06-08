Вольная борьба

Сборная Ингушетии по вольной борьбе готовится к международному турниру

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В Малгобеке стартовали республиканские учебно-тренировочные сборы сборной Ингушетии по вольной борьбе.

«В рамках тренировочного сбора будет сформирована республиканская сборная команда для участия в IX Международном турнире по вольной борьбе среди юношей 2004-2006 г. р., который пройдет с 11 по 13 июня в городе Гулькевичи Краснодарского края. По окончании соревнований команда вернется домой и продолжит учебно-тренировочный сбор», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

Как заявили в Федерации спортивной борьбы республики, участие в сборе принимают порядка 60-ти лучших спортсменов Ингушетии, среди которых победители первенства СКФО, России, Европы, мира, чемпионы и призёры России, победители и призеры всероссийских и международных соревнований.

Тренировки проходят два раза в день — утром и вечером. Для всех иногородних спортсменов предоставлено проживание и питание.

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