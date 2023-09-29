Сборная Ингушетии по вольной борьбе принимает участие во всероссийских соревнованиях в Дагестане

Отмечается, что соревнования пройдут в селе Агвали Цумадинского района Республики Дагестан с 29 сентября по 1 октября. Ингушетию на турнире представляют Имагожев Алисхан (57 кг), Аушев Али (70 кг), Акиев Адам (70 кг), Джандаров Магомед (70 кг), Евлоев Мурад (70 кг), Сурхоев Магомед (74 кг), Ханиев Магомет-Тагир (86 кг), Гагиев Адам (92 кг), Сакалов Ахмед (92 кг), Ужахов Мухаммад (92 кг), Цолоев Бабули (97 кг), Актемиров Муса (97 кг). Ответственный тренер на соревнованиях Точиев Азамат.

Напомним, Кади Абакаров был участником Великой Отечественной войны, командиром отделения, гвардии старшиной. Ему присвоено почётное звание Героя Советского Союза. Какое-то время Кади Абакарович работал в средней школе села Агвали, административного центра района.