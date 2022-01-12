Сборная Ингушетии по вольной борьбе проведет учебно-тренировочный сбор в центре «Мужичи»

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, всего на сбор вызвано 38 лучших борцов вольного стиля в трех возрастных категориях: юноши, юниоры и взрослые. Среди них и призер мира Ислам Картоев, действующий чемпион России среди спортсменов до 23 лет Бабули Цолоев, призеры и победители первенств СКФО и России и многочисленных всероссийских и международных соревнований. К общей группе присоединились ингушские спортсмены сборной Турции — призер Олимпийских игр Калой Картоев и чемпион Турции, многократный победитель международных турниров Ислам Цороев.

«В рамках данного тренировочного сбора ингушские вольники готовятся к ответственным стартам, которые предстоят в ближайшее время — международный турнир Гран-при Ивана Ярыгина, первенство СКФО среди юниоров до 21 года, всероссийские и международные соревнования», — рассказал президент Федерации спортивной борьбы РИ Руслан Белхороев.

Тренировочный сбор проходит под руководством вице-президента Федерации спортивной борьбы республики Магомеда Мусаева и старшего тренера юношеской сборной Рамазана Гагиева.