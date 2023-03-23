Сборная Ингушетии по вольной борьбе проводит учебно-тренировочный сбор в центре «Мужичи»

Как сообщила Федерация спортивной борьбы республики, в подготовительных мероприятиях принимают участие 24 лучших атлета в трех возрастных категориях: юноши, юниоры и взрослые.

Готовятся к важным стартам в центре «Мужичи» призеры и победители первенств СКФО и России, а также многочисленных всероссийских и международных соревнований. Спортсменов ожидают такие состязания, как первенство России среди юношей до 18 лет, первенство России среди юниоров до 21 года, чемпионат России.

Отмечается, что УТС руководит вице-президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Магомед Мусаев.