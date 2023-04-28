Панкратион

Сборная Ингушетии принимает участие в первенстве России по спортивной борьбе в Уфе

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Ингушские атлеты принимают участие в первенстве России по спортивной борьбе среди детей, юношей и юниоров в дисциплине «панкратион традиционный и классический» в столице Башкортостана.

Команда Республики Ингушетия в составе СКФО состоит из 16 спортсменов под руководством старшего тренера Башира Гагиева.

Первенство страны — значимое спортивное мероприятие Федерации панкратиона России. Юные борцы из 65 регионов РФ в количестве не менее 700 человек сражаются за право называться лучшими. Соревнования продлятся до 30 апреля.

 

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