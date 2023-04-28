Сборная Ингушетии принимает участие в первенстве России по спортивной борьбе в Уфе

Команда Республики Ингушетия в составе СКФО состоит из 16 спортсменов под руководством старшего тренера Башира Гагиева.

Первенство страны — значимое спортивное мероприятие Федерации панкратиона России. Юные борцы из 65 регионов РФ в количестве не менее 700 человек сражаются за право называться лучшими. Соревнования продлятся до 30 апреля.