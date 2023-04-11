Сборная Ингушетии успешно выступила на чемпионате России по панкратиону

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, ингушские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.

Чемпионом России 2023 года стал Элжаркиев Магомед-Амин, он также выполнил норматив мастера спорта России по спортивной борьбе. Спортсмен выступал в весовой категории до 66 кг, в поединке за золотую медаль боролся с Магомедом Магомедовым из Санкт-Петербурга.

Серебряными призерами чемпионата стали Картоев Билан (до 62 кг) и Мержоев Алихан (до 84 кг), оба спортсмена выполнили норматив мастера спорта России по спортивной борьбе. Еще одну награду — бронзовую — ингушской команде принес Мальсагов Илез, он выступал в весовой категории свыше 100 кг.

Отмечается, что в командном зачете сборная Ингушетии заняла 6-е место. Подготовили спортсменов тренеры Хамзат Аушев, Муслим Кациев, Назир Хадзиев. Сопровождал ингушскую команду вице-президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Абти Яндиев.