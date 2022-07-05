Сборная Ингушетии заняла четвертое место на соревнованиях кубок академии регби «Юг-2022»

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, организаторы приурочили турнир к 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики. В соревнованиях приняли участие восемь команд, представлявших Кабардино-Балкарию, Дагестан, Ростовскую область, Ставропольский край и Ингушетию.

По итогам игрового дня места распределились следующим образом: первое место заняла сборная Республики Дагестан, второй стала команда из Кабардино-Балкарии, третье место у команды из Ростовской области. Ингушские регбисты остановились в шаге от призового места и стали четвертыми.

По словам президента Федерации регби Ингушетии Ислама Циздоева, для команды из республики это хороший результат, так как этот вид спорта в регионе стал развиваться сравнительно недавно и довольно-таки хорошими темпами.

«Уверен, это только начало становления регби в Ингушетии, и отличные результаты не за горами. Сегодня мы стали четвертыми из восьми команд, думаю, это неплохой результат. Впереди большой объем работы, тренировки, выезды. Мы собрали отличную команду из ребят, которым нравится регби, они полны сил, желания тренироваться и побеждать», — резюмировал Циздоев.