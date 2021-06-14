Сборная Ингушетии заняла первое место на юношеском турнире по вольной борьбе

По информации федерации спортивной борьбы республики, ингушская команда заняла первое общекомандное место, завоевав тринадцать медалей: шесть золотых, три серебряных и четыре бронзовых, сообщает пресс-служба министерства спорта региона.

Победителями соревнований стали Ибрагим Баймурзиев (42 кг), Шамиль Чаниев (45 кг), Исмаил Ханиев (55 кг), Ибрагим Баркинхоев (60 кг), Мухаммад Сагов (65 кг) и Исмаил Сакалов (71 кг).

Серебряные медали у Якова Чилиева (42 кг), Акромата Шакриева (55 кг) и Абдурахима Богатырева (71 кг).

Обладателями бронзовых наград стали Залимхан Чаниев (38 кг), Алисхан Имагожев (45 кг), Ибрагим Барахоев (51 кг) и Идрис Муцольгов (55 кг).

По словам вице-президента федерации спортивной борьбы Ингушетии Магомеда Мусаева, конкуренция на соревнованиях была серьезной, и представители республики проявили себя более чем достойно.

На турнире выступило порядка 200 борцов из районов Краснодарского края, Ингушетии, Северной Осетии, Чечни, Крыма, Ставропольского края, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и ДНР.