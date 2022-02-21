Сборная Ингушетии заняла первое общекомандное место в чемпионате СКФО по кикбоксингу

Как сообщила газете «Ингушетия» в пресс-службе Минспорта республики, турнир завершился в городе Избербаш (Дагестан). В копилке ингушской команды 64 медали. В состязаниях участвовали около 500 спортсменов из субъектов СКФО.

Сборная команда Ингушетии в составе 84 спортсменов под руководством президента федерации кикбоксинга республики Мовсара Кодзоева завоевала 27 золотых, 20 серебряных и 17 бронзовых наград.

«Наши спортсмены достойно выступили за Ингушетию! Поздравляю ребят и их наставников с наградами. Это отличный старт в большой спорт для каждого призера соревнований», — отметил Кодзоев.