Сборная Ингушетии заняла второе место на первенстве и чемпионате СКФО по джиу-джитсу во Владикавказе

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, соревнования были организованы в рамках XII Открытого всероссийского культурно-спортивного фестиваля «Мирный Кавказ» и собрали более 300 спортсменов.

Победителем турнира среди взрослых стал Хашагульгов Илез в весовой категории 85 кг, серебряную медаль завоевал Цолоев Муса в весовой категории 94 кг, а бронзу получил Имагожев Сейд-Умар в весовой категории 85 кг.

В юниорском первенстве золотые медали завоевали Гагиев Алихан, Точиев Имран, Базгиев Мухаммад, Ибрагимов Абубакар, Дошхаклоев Магомед, Абадиев Ибрагим, Хадзиев Абдула и Дербичев Бами. На вторую ступень пьедестала поднялись Мейриев Расул, Дербичев Мохмад, Хамхоев Адам и Баркинхоев Саид. Бронза досталась Дербичеву Бами, Атигову Идрису, Актамирову Эзди, Оздоеву Басиру и Акиеву Малику.

Спортсменов тренировали Хашагульгов Илез (Academy Jiu-jitsu Sunja), Оздоев Саид (Academy Jiu-jitsu Sunja), Картоев Беслан (MagasBJJ).