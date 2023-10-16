Джиу-джитсу

Сборная Ингушетии заняла второе место на первенстве и чемпионате СКФО по джиу-джитсу во Владикавказе

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Сборная Ингушетии заняла второе общекомандное место на первенстве по джиу-джитсу среди юношей и юниоров, а также чемпионате Северо-Кавказского федерального округа по джиу-джитсу среди мужчин во Владикавказе.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, соревнования были организованы в рамках XII Открытого всероссийского культурно-спортивного фестиваля «Мирный Кавказ» и собрали более 300 спортсменов.

Победителем турнира среди взрослых стал Хашагульгов Илез в весовой категории 85 кг, серебряную медаль завоевал Цолоев Муса в весовой категории 94 кг, а бронзу получил Имагожев Сейд-Умар в весовой категории 85 кг.

В юниорском первенстве золотые медали завоевали Гагиев Алихан, Точиев Имран, Базгиев Мухаммад, Ибрагимов Абубакар, Дошхаклоев Магомед, Абадиев Ибрагим, Хадзиев Абдула и Дербичев Бами. На вторую ступень пьедестала поднялись Мейриев Расул, Дербичев Мохмад, Хамхоев Адам и Баркинхоев Саид. Бронза досталась Дербичеву Бами, Атигову Идрису, Актамирову Эзди, Оздоеву Басиру и Акиеву Малику.

Спортсменов тренировали Хашагульгов Илез (Academy Jiu-jitsu Sunja), Оздоев Саид (Academy Jiu-jitsu Sunja), Картоев Беслан (MagasBJJ).

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