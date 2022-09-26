Сборная Ингушетии заняла второе место по мини-футболу на Фестивале культуры и спорта народов Юга России

Всего в турнире приняли участие 16 команд, разделенных на четыре группы. Ингушская команда попала в группу «В», где ей в соперники попались футболисты из Адыгеи, Крыма и Луганска. По итогам трех сыгранных игр ингушская сборная с семью набранными очками заняла первое место в своем квартете и вышла в плей-офф турнира. Ребята из Ингушетии крупно выиграли у Адыгеи со счетом 4:1 (Бекхан Алиев — 2 мяча, Илез Газдиев, Ахмед Падиев), одолели команду Луганска 3:1 (Абу-Муслим Хамхоев, Бекхан Алиев, Илез Газдиев) и сыграли вничью с крымчанами со счетом 1:1 (Бекхан Алиев).

В четвертьфинальном поединке сборная Ингушетии встретилась с командой из Калмыкии, которая стала второй в группе «А». Основное время матча завершилось без забитых мячей, а в послематчевой серии пенальти сильнее оказалась ингушская команда со счетом 5:4. В полуфинале республиканская сборная уверенно победила команду с Краснодара со счетом 3:0 (Идрис Газдиев, Абу-Муслим Хамхоев, Бекхан Алиев) и вышла в финал турнира, где ей предстояло сыграть с хозяевами турнира — со сборной Чечни.

«Игра получилась достойной финала — упорной, бескомпромиссной, интригующей, продержав в напряжении зрителей поединка до финального свистка. Несмотря на самоотдачу ингушских футболистов, команда из Чечни выиграла со счетом 6:4. Ингушской команде по ходу поединка удавалось сравнивать счет в игре, но в итоге, республиканская команда стала второй на турнире. В финальном матче за сборную Ингушетии дубль оформил Ахмед Падиев, по голу забили Абу-Муслим Хамхоев и Бекхан Алиев», — сообщил портал ingfootball.

Этноспортивный фестиваль, который организуется уже в 12 раз, собрал в столице Чечни порядка 600 участников.