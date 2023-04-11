Сборная команда Ингушетии по боксу завоевала семь медалей различного достоинства в Черкесске

В соревнованиях приняли участие более сотни сильнейших боксёров Северного Кавказа в возрастной категории «юноши».

По информации Федерации бокса республики, золото соревнований в весовой категории до 75 кг и путёвку на юношеское первенство России, которое пройдёт с 22 по 30 апреля текущего года в подмосковном Чехове, завоевал Акталиев Мухамед-Амин. На вторую ступеньку пьедестала поднялся воспитанник кантышевской спортшколы Дзауров Имран. Бронзовыми призёрами турнира стали Хамхоев Ибрагим (46 кг), Плиев Абдурахман (75 кг), Гатагажев Рамазан (+ 80 кг), а также воспитанники кантышевской школы бокса Зурабов Рахим (57 кг) и Колоев Абдул-Малик (70 кг).

Подготовили спортсменов тренеры Балаев Мурад, Леймоев Магомед, Албаков Магомед, Хамхоев Абдулкадыр, Садакиев Мустафа, Плиев Ибрагим.