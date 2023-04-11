Бокс

Сборная команда Ингушетии по боксу завоевала семь медалей различного достоинства в Черкесске

0

Сборная команда Ингушетии завоевала семь медалей различного достоинства на первенстве СКФО по боксу среди юношей 15-16 лет в Карачаево-Черкесии.

В соревнованиях приняли участие более сотни сильнейших боксёров Северного Кавказа в возрастной категории «юноши».

По информации Федерации бокса республики, золото соревнований в весовой категории до 75 кг и путёвку на юношеское первенство России, которое пройдёт с 22 по 30 апреля текущего года в подмосковном Чехове, завоевал Акталиев Мухамед-Амин. На вторую ступеньку пьедестала поднялся воспитанник кантышевской спортшколы Дзауров Имран. Бронзовыми призёрами турнира стали Хамхоев Ибрагим (46 кг), Плиев Абдурахман (75 кг), Гатагажев Рамазан (+ 80 кг), а также воспитанники кантышевской школы бокса Зурабов Рахим (57 кг) и Колоев Абдул-Малик (70 кг).

Подготовили спортсменов тренеры Балаев Мурад, Леймоев Магомед, Албаков Магомед, Хамхоев Абдулкадыр, Садакиев Мустафа, Плиев Ибрагим.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии прошёл региональный этап всероссийского турнира по шахматам «Белая ладья»
Жителей Ингушетии приглашают принять участие во Всероссийском диктанте здоровья
Сенатор Белан Хамчиев оказал гуманитарную помощь ингушским военнослужащим в зоне СВО
Сборная Ингушетии успешно выступила на чемпионате России по панкратиону
В Ингушетии «черный лесоруб» ответит еще и за кражу дорожного металлического ограждения
Глава Ингушетии уверен: рост промпроизводства на 10,8% в регионе — не предел
В двух ДТП на одном и том же участке дороги в Ингушетии пострадали 3 человека
Лавинная опасность сохраняется в горах Ингушетии
За хранение почти полкилограмма марихуаны житель Ингушетии получил 1,5 года колонии
Прокурором Карабулака Ингушетии назначен Джамбулат Могушков
Центр подготовки спортсменов Ингушетии попал в федеральный реестр

Главное

Яндекс.Метрика

 