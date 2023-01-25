Сборная команда Ингушетии по греко-римской борьбе завоевала на первенстве СКФО 8 медалей

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, золото турнира в весовой категории до 45 кг завоевал Оздоев Умар (СК «Ади Ахмад»). Вторые места заняли Албогачиев Ислам (42 кг) и Албогачиев Рамазан (71 кг) из Али-Юрта. Еще одной серебряной медали в весе до 92 кг добился представитель спортклуба «Ади Ахмад» Бузуртанов Магомед.

На третью ступеньку пьедестала поднялись Костоев Асламбек в весовой категории до 42 кг из клуба «Ади Ахмад», Евлоев Илез в весе до 48 кг из Али-Юрта и Нальгиев Ислам в весовой категории до 51 кг из клуба «Сурхо».

На соревнованиях также присутствовал начальник сборной команды РИ по греко-римской борьбе Мустафа Чаниев. Ответственный тренер на этих состязаниях от сборной Ингушетии — старший тренер юношей Иса Оздоев.

Напомним, первенство СКФО являлось отборочным этапом на юношеское первенство России, которое пройдет с 13 по 17 марта в Самаре.