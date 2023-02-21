Сборная команда Ингушетии стала второй на открытом турнире по плаванию в Ставропольском крае

По итогам соревнований в возрастной категории 2007-2008 г. р. призерами стали два ингушских спортсмена — серебро завоевал Угурчиев Рахим, бронзовая медаль у Льянова Имрана. В возрастной категории 2009-2010 г. р. вторым стал Марзаганов Магомед, третье место занял Угурчиев Магомед. Вторую ступеньку пьедестала в возрастной категории 2011-2012 г. р. занял Угурчиев Мухаммад, в этой же возрастной категории бронзовую медаль завоевал Костоев Ибрагим.

По итогам турнира сборная команда Ингушетии стала второй в общекомандном зачете и заняла второе место в эстафете 4/50 вольным стилем.