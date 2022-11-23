Сборная команда КВН Ингушского госуниверситета вышла в финал Международной телевизионной лиги

Полуфинальные игры Международной лиги КВН прошли в Минске с 19 по 21 ноября. В игре принимали участие 14 команд из Москвы, Нижнего Новгорода, Минска и других городов. Они сразились в трех юмористических конкурсах — «Разминка», «Биатлон», «Приветствие».

Выступление сборной ИнгГУ было высоко оценено членами жюри, что позволило команде набрать максимальное количество баллов во всех конкурсных испытаниях и стать победителем игры.

Главный приз — участие в финале Международной телевизионной лиги КВН, который пройдет в Минске 19 декабря 2022 года, где сборная команда ИнгГУ поборется за участие в Премьер-лиге или Высшей лиге КВН на Первом канале.