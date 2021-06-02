Сборная России встретится с командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Встреча пройдет 3 июня. Начало — в 20:15 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на портале телеканала, 1tv. ru и сайте РИА «Новости».

Напомним, команда Валерия Брагина одержала шесть побед в семи встречах и с 17-ю очками заняла первое место в своей группе. Канадские хоккеисты же провалили старт турнира, потерпев три неудачи кряду. Лишь в заключительный день «кленовые листья» смогли ворваться в четверку лучших, обогнав скромный Казахстан по дополнительным показателям.