«80 лет назад началась Великая Отечественная война — самая разрушительная и кровопролитная. Эта дата напоминает нам о погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Она навсегда осталась в памяти народа как великая и трагическая веха истории страны, свидетельства мужества и стойкости людей», — считает премьер республики.

По его словам, «сегодня мы скорбим по всем, кто отстоял свободу и независимость нашего народа, не допустил распространения фашистской чумы по всему миру. Кто ценой жизни выполнил свой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество, в том числе и о десятках тысяч представителей ингушского народа, которые не вернулись с фронта, погибли, покрыв свои имена вечной славой».

«Очень важно осознавать то, что мы являемся потомками великого поколения людей, сумевших своим мужеством и героизмом отстоять страну. В этот день мы говорим огромное спасибо ныне живущим ветеранам, труженикам тыла, солдатским вдовам и детям войны за великий подвиг и ратный труд. Низкий Вам поклон за мужество и стойкость», — подчеркнул Сластенин.

Премьер региона отметил, что для ингушского народа эта дата — напоминание еще об одной трагедии. В ночь на 22 июня 2004 года произошло нападение группы боевиков на Ингушетию, жертвами которого стали более 100 человек. Это одна из самых кровавых террористических акций, проведенных против сотрудников правоохранительных органов и мирного населения республики.

«Прошло 17 лет после тех трагических событий, но не проходит боль и горечь утраты близких и родных людей. Сегодня мы все вместе чтим память о погибших в ночь на 22 июня. Наш долг — хранить память о прошлом, ценить настоящее и дорожить миром, делать все, чтобы в дальнейшем подобные трагедии не повторялись», — добавил председатель правительства.

Сластенин пожелал жителям региона крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.