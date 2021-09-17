Выборы

Секретарь Ингушского регионального отделения «Единой России» проголосовал на выборах одним из первых

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Секретарь Ингушского регионального отделения «Единой России» Михаил Илезов проголосовал на выборах депутатов в Государственную Думу и Народное собрание Республики Ингушетия.

Михаил Илезов одним из первых прибыл на избирательный участок № 301 в Магасе, расположенный в гимназии «Марем», и воспользовался своим избирательным правом.

«Избирательное право есть у каждого из нас, и от того, как мы им воспользуемся в столь значимый для страны и республики момент, зависит очень многое. Главный смысл выборов — это выражение воли народа. В эти дни мы должны проявить свою ответственную гражданскую позицию, прийти на один из избирательных участков и проголосовать», — сказал Михаил Илезов.

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