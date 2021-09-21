Секретарь ИРО «Единой России» Микаил Илезов поблагодарил избирателей республики за поддержку партии
Секретарь Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия» Микаил Илезов поблагодарил избирателей Ингушетии за поддержку кандидатов «Единой России» на прошедших выборах депутатов Госдумы и Народного собрания республики.
«Уважаемые жители Республики Ингушетия! Дорогие земляки!
От лица регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» и от себя лично хотел бы выразить слова благодарности всем тем, кто поддержал «Единую Россию» и ее кандидатов. Спасибо вам огромное! Уверен, что вместе мы сможем сделать многое на благо и развитие нашей республики», — сказал Микаил Илезов.
Как отмечают эксперты, нынешние выборы прошли на высоком уровне. Все участки соответствовали требованиям, было установлено технологическое оборудование, соблюдены масочный режим и социальное дистанцирование, участки были оснащены средствами дезинфекции. Был принят весь комплекс мер по обеспечению общественного порядка и безопасности.