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Секретарь ИРО «Единой России» Микаил Илезов поблагодарил избирателей республики за поддержку партии

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Микаил Илезов

Секретарь Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия» Микаил Илезов поблагодарил избирателей Ингушетии за поддержку кандидатов «Единой России» на прошедших выборах депутатов Госдумы и Народного собрания республики.

«Уважаемые жители Республики Ингушетия! Дорогие земляки!
От лица регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» и от себя лично хотел бы выразить слова благодарности всем тем, кто поддержал «Единую Россию» и ее кандидатов. Спасибо вам огромное! Уверен, что вместе мы сможем сделать многое на благо и развитие нашей республики», — сказал Микаил Илезов.

Как отмечают эксперты, нынешние выборы прошли на высоком уровне. Все участки соответствовали требованиям, было установлено технологическое оборудование, соблюдены масочный режим и социальное дистанцирование, участки были оснащены средствами дезинфекции. Был принят весь комплекс мер по обеспечению общественного порядка и безопасности.

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