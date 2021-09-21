Секретарь ИРО «Единой России» Микаил Илезов поблагодарил избирателей республики за поддержку партии

«Уважаемые жители Республики Ингушетия! Дорогие земляки!

От лица регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» и от себя лично хотел бы выразить слова благодарности всем тем, кто поддержал «Единую Россию» и ее кандидатов. Спасибо вам огромное! Уверен, что вместе мы сможем сделать многое на благо и развитие нашей республики», — сказал Микаил Илезов.

Как отмечают эксперты, нынешние выборы прошли на высоком уровне. Все участки соответствовали требованиям, было установлено технологическое оборудование, соблюдены масочный режим и социальное дистанцирование, участки были оснащены средствами дезинфекции. Был принят весь комплекс мер по обеспечению общественного порядка и безопасности.