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Секретарь регионального отделения ЕР Илезов продолжит работу в правительстве Ингушетии

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Секретарь регионального отделения «Единой России» Михаил Илезов отказался от мандата депутата Народного собрания Ингушетии для того, чтобы продолжить работу в республиканском правительстве.

«Я принял решение, что буду более полезен для нашей республики в правительстве Ингушетии, поэтому отказался от депутатского мандата», — написал Илезов на своей странице в соцсетях.

Он поблагодарил избирателей, проявивших активность в ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и республиканского парламента, благодаря поддержке которых прошел в НС.

Ранее в ингушских пабликах появилось сообщение о том, что Илезов написал заявление об увольнении с должности первого заместителя председателя правительства по собственной инициативе.

Бывший советник Главы Ингушетии Илезов пост первого вице-премьера в новом правительстве республики занял 12 сентября 2019 года, с октября того же года он возглавляет региональное отделение «Единой России». Ранее он руководил аппаратом правительства республики, работал председателем комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики республики. Занимал различные должности в структурах ФГУП «Почта России».

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