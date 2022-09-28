Ярмарка

Сельхозпроизводителей Ингушетии приглашают принять участие в межрегиональных ярмарках Москвы

0

Производителей сельскохозяйственных товаров Ингушетии приглашают принять участие в межрегиональных ярмарках столицы России.

Отмечается, что на таких ярмарках есть возможность осуществлять комфортную торговлю круглый год в любую погоду, что немаловажно для москвичей и гостей столицы. Конструкции данных ярмарок оборудованы системами вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, также для удобства участников в них предусмотрено холодильное, торговое оборудование, зоны для хранения продукции.

Как сообщили в Минсельхозе республики, участникам бесплатно предоставляются оборудованные торговые места для реализации продовольственной продукции в соответствии с их товарной группой: овощи/фрукты, соления, молочная продукция, колбаса, мясные деликатесы, мясо, куры, бакалея, кондитерские изделия, полуфабрикаты, хлеб и хлебобулочные изделия, рыба и рыбные изделия, морепродукты.

По информации ГБУ «Московские ярмарки», в настоящее время на территории Москвы размещена 61 площадка на 1289 торговых мест.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жителям Ингушетии помогут получить востребованные на рынке труда специальности
Несколько МКД в городе Назрани Ингушетии остались без воды из-за поломки насосов
Ингушские единороссы проверили ход реализации партийного проекта «Городская среда» в Назрани
Росгвардейцы Ингушетии присоединились к флэшмобу «Читаем Сараева»
Ингушский молодежный театр проведет мастер-классы в Магасе для школьников
В Малгобекском районе Ингушетии обсудили вопросы частичной мобилизации
Единороссы проверили ход строительства ДК в селе Долаково Ингушетии
В медико-санитарной части МВД по Ингушетии прошли пожарно-тактические учения
За три года в Ингушетии на 12% увечилось количество малых и средних предприятий
В Ингушетии благодаря антикоррупционному плану на треть увеличились доходы в бюджет региона
Главы Ингушетии и КБР приняли участие в торжественных проводах мобилизованных

Главное

Яндекс.Метрика

 