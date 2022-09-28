Сельхозпроизводителей Ингушетии приглашают принять участие в межрегиональных ярмарках Москвы

Отмечается, что на таких ярмарках есть возможность осуществлять комфортную торговлю круглый год в любую погоду, что немаловажно для москвичей и гостей столицы. Конструкции данных ярмарок оборудованы системами вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, также для удобства участников в них предусмотрено холодильное, торговое оборудование, зоны для хранения продукции.

Как сообщили в Минсельхозе республики, участникам бесплатно предоставляются оборудованные торговые места для реализации продовольственной продукции в соответствии с их товарной группой: овощи/фрукты, соления, молочная продукция, колбаса, мясные деликатесы, мясо, куры, бакалея, кондитерские изделия, полуфабрикаты, хлеб и хлебобулочные изделия, рыба и рыбные изделия, морепродукты.

По информации ГБУ «Московские ярмарки», в настоящее время на территории Москвы размещена 61 площадка на 1289 торговых мест.