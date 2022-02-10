Сельхозпроизводство в Ингушетии увеличилось на 18% в 2021 году

Также увеличение оборота зафиксировано и в Ставропольском крае (на 27,4%), КБР (на 10%) и Северной Осетии (на 9,7%).

Вместе с тем, за прошедший год больше всего продукции произвели в Ставропольском крае (почти на 271,8 млрд рублей), Дагестане (на 176,2 млрд рублей) и Кабардино-Балкарии (на 68,8 млрд рублей).

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что регион стал лидером по абсолютному приросту молочной продуктивности в 2021 году. Такие данные были опубликованы в отчете аналитического центра Milknews.