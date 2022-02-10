АПК

Сельхозпроизводство в Ингушетии увеличилось на 18% в 2021 году

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Объем производства продукции сельского хозяйства в Ингушетии по итогам 2021 года увеличился на 18,4% по сравнению с 2020 годом, следует из данных Северо-Кавказстата.

Также увеличение оборота зафиксировано и в Ставропольском крае (на 27,4%), КБР (на 10%) и Северной Осетии (на 9,7%).

Вместе с тем, за прошедший год больше всего продукции произвели в Ставропольском крае (почти на 271,8 млрд рублей), Дагестане (на 176,2 млрд рублей) и Кабардино-Балкарии (на 68,8 млрд рублей).

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что регион стал лидером по абсолютному приросту молочной продуктивности в 2021 году. Такие данные были опубликованы в отчете аналитического центра Milknews.

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