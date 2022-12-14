Сельские школьники посетили музей Серго Орджоникидзе в Ингушетии

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В музее Серго Орджоникидзе, который находится в сельском поселении Мужичи, состоялась экскурсия для учащихся местной школы, сообщила пресс-служба Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова, филиалом которого является сельский музей.

Экскурсовод Хадишат Далакова провела со школьниками беседу, посвящённую героям Отечества. Она рассказала о подвигах представителей ингушского народа в годы революции, Великой Отечественной войны, а также о героях нашего времени.

«Славный путь героев — это пример для подрастающего поколения», — отметила Далакова.

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