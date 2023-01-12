Мероприятие

Сельским школьникам Ингушетии рассказали о творчестве Алексея Толстого

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В библиотеке сельского поселения Нижние Ачалуки прошло мероприятие, посвященное 140-летию со дня рождения советского писателя Алексея Толстого, сообщили газете «Ингушетия» в централизованной библиотечной системе Малгобекского района.

К юбилейной дате библиотекари оформили выставку «Мир книг А. Н. Толстого», где представили произведения писателя, среди которых трилогия «Хождение по мукам», фантастические романы «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина», «Детство Никиты», «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и другие.

В честь круглой даты работники библиотеки познакомили сельских школьников с жизнью и творчеством Алексея Толстого, рассказали историю создания удивительной детской книги о деревянном мальчишке Буратино. После чего дети с удовольствием приняли участие в литературной викторине «Скажите, как его зовут...», где активно отвечали на поставленные вопросы.

«Данное мероприятие позволило приобщить детей к чтению этой замечательной, озорной и поучительной сказки», — рассказал собеседник, отметив, что многие участники мероприятия взяли книгу на дом.

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