Сельским школьникам Ингушетии рассказали об угрозах терроризма

Мероприятие провела Раиса Сардалова, которая акцентировала внимание детей на необходимости быть предельно бдительными и вместе ними подробно разобрала понятия терроризма и экстремизма, условия и причины их возникновения, общественную опасность, а также проявление в молодежной среде. В качестве примеров тяжелейших последствий этих явлений прозвучала информация о террористических актах, жертвами которых стали тысячи людей в мире и в нашей стране.

Также в рамках мероприятия сельскими библиотекарями была подготовлена книжная выставка «Терроризм — угроза XXI века», где была представлена литература антитеррористической направленности.