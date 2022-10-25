Антитеррор

Сельским школьникам Ингушетии рассказали об угрозах терроризма

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В ДК сельского поселения Пседах Малгобекского района провели с ребятами из местных школ профилактическую беседу «Наш мир без терроризма», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Мероприятие провела Раиса Сардалова, которая акцентировала внимание детей на необходимости быть предельно бдительными и вместе ними подробно разобрала понятия терроризма и экстремизма, условия и причины их возникновения, общественную опасность, а также проявление в молодежной среде. В качестве примеров тяжелейших последствий этих явлений прозвучала информация о террористических актах, жертвами которых стали тысячи людей в мире и в нашей стране.

Также в рамках мероприятия сельскими библиотекарями была подготовлена книжная выставка «Терроризм — угроза XXI века», где была представлена литература антитеррористической направленности.

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