Следком

Сельский чиновник из Ингушетии стал фигурантом дела о служебном подлоге

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Возбуждено дело на муниципального чиновника администрации одного из сел Назрановского района по подозрению в незаконном оформлении земельных участков местным жителям, сообщили газете «Ингушетия» в СУ СКР по региону.

«По данным следствия, с 2017 по 2019 год, муниципальный служащий администрации сельского поселения Экажево без правоустанавливающих документов выдал 15 выписок из похозяйственной книги о принадлежности местным жителям на праве постоянного пользования земель», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его информации, эти выписки послужили основанием для оформления права собственности на упомянутые участки. В результате бюджету муниципалитета причинен ущерб на сумму 1,7 млн руб.

Фигуранту вменяют ч. 2 ст. 292 УК России.

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