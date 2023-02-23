Сельский чиновник из Ингушетии стал фигурантом дела о служебном подлоге

«По данным следствия, с 2017 по 2019 год, муниципальный служащий администрации сельского поселения Экажево без правоустанавливающих документов выдал 15 выписок из похозяйственной книги о принадлежности местным жителям на праве постоянного пользования земель», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его информации, эти выписки послужили основанием для оформления права собственности на упомянутые участки. В результате бюджету муниципалитета причинен ущерб на сумму 1,7 млн руб.

Фигуранту вменяют ч. 2 ст. 292 УК России.