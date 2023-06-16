«В 18:38 мск в дежурную смену ведомства поступило сообщение о том, что в Сунженском районе на 595 км ФАД Р-217 «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место происшествия спасатели установили что столкнулись два легковых автомобиля — Mercedes-Benz и ВАЗ-21112», — сказал собеседник.

По его словам, в аварии погибли 7 человек, из них 3 детей.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.