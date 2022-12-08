Награждение

Семь человек стали лауреатами госпремии в области правозащитной деятельности в Ингушетии

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В аппарате уполномоченного по правам человека в Ингушетии прошло награждение лауреатов премии «За защиту прав человека», сообщает пресс-служба УПЧ в регионе.

«Медаль вручается гражданам России, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также юридическим лицам за заслуги в деле защиты прав и свобод человека и гражданина. В 2022 году лауреатами стали 7 человек, среди них начальник ГУ МЧС России по республике Вячеслав Борисов, президент адвокатской палаты республики Зарета Хаутиева, главный федеральный инспектор по республике Виталий Смирнов и другие», — говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам человека Ибрагим Цечоев поблагодарил гостей за проводимую ими работу и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

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