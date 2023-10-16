Нацпроекты

Семь нацпроектов Ингушетии находятся в зеленой зоне по кассовому исполнению

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Семь нацпроектов Ингушетии по результатам мониторинга Минфина России оказались в зеленой зоне по кассовому исполнению, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Главы и правительства региона.

«Согласно последним данным мониторинга Минфина России, рейтинговые позиции нацпроектов в регионе распределились следующим образом: национальный проект «Международная кооперация и экспорт» с кассовым исполнением 100% при среднем значении по СКФО 87%, по РФ — 72% (Минсельхоз), «Малое и среднее предпринимательство» с кассовым исполнением 96% при среднем значении по СКФО 94%, по РФ — 82% (Минэк и Минсельхоз), «Экология» с кассовым исполнением 91% при среднем значении по СКФО 79%, по — РФ 61%, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с кассовым исполнением 80% при среднем значении по СКФО 82%, по РФ — 68%, «Образование» с кассовым исполнением 67% при среднем значении по СКФО 70%, по РФ — 65%, «Культура» с кассовым исполнением 66% при среднем значении по СКФО 70%, по РФ — 65% и «Здравоохранение» с кассовым исполнением 60% при среднем значении по СКФО 64%, по РФ — 58%», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в регионе общий процент кассового выполнения национальных проектов составляет 68% при среднем значении по СКФО 75%, а по Российской Федерации — 63%.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, отметил, что эти важные показатели свидетельствуют об успешной работе местных властей, посвященной достижению благополучия в ключевых секторах экономики.

«Семь национальных проектов из десяти финансируемых достигли высокого кассового исполнения и находятся в «зеленой зоне». Повышение показателей не является достаточным поводом для прекращения деятельности. Поэтому важно продолжать настойчиво работать над тем, чтобы осуществить национальные проекты. важно, чтобы ведомства с низкими показателями кассового исполнения придавали особое значение своевременному выполнению задач и не отставали от установленного графика. Результаты мониторинга Минфина России должны стимулировать всех нас к дальнейшим улучшениям в экономике, экологии, образовании, здравоохранении и других сферах жизни Ингушетии», — сказал руководитель региона.

По его словам, активная работа по реализации нацпроектов является ключевой целью региона. Улучшение показателей должно стать постоянной задачей, чтобы обеспечить процветание и благополучие республики.

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