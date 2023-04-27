Благотворительность

Семье из Харькова в Ингушетии оказали помощь в приобретении школьной формы для детей

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Начальник отдела министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Асхаб Паров навестил беженцев из Херсонской области и Харькова, временно проживающих в гостинице «Асса» в Назрани.

«В настоящее время в гостинице находятся 12 человек из Херсонской области и семья Дудурхановых из Харькова в составе пяти человек, мать и четверо детей. В ходе встречи Асхаб Паров обсудил с ними условия проживания, меры поддержки, в том числе вопросы трудоустройства, пенсионного обеспечения и другие», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Беженцы обеспечиваются не только питанием, но и медицинской помощью, им оказываются оздоровительные услуги.

По поручению руководителя министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Вахи Бекова семье Дудурхановых оказана материальная помощь из внебюджетных средств на приобретение школьной формы и канцелярских товаров для детей.

 

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