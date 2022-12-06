Семье мобилизованного в городе Малгобеке Ингушетии выплатили 100 тыс. рублей

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По поручению Главы Ингушетии, мэр Малгобека Мусса Галаев вручил социальную помощь очередной семье мобилизованного военнослужащего.

«В то время, когда наши ребята с оружием в руках защищают страну, их семьи не должны оставаться без поддержки. И единовременная выплата — лишь один из способов их поддержать», — отметил градоначальник.

В администрации города отметили, что в октябре 2022 года аналогичная помощь была оказана пяти семьям.

Напомним, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов издал распоряжение, в соответствии с которым семьям мобилизованных производится единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей. Деньги выделены из средств резервного фонда руководителя региона.

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