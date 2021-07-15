Семейная ипотека: государственная поддержка

Например, это актуальной сейчас для семей с несколькими детьми. Многие банки имеют соответствующую аккредитацию: почти полсотни финансовых организаций готовы предоставлять весьма лояльные предложения по ипотеке. Узнать о них и действующих программах можно с помощью таких проектов, как Бробанк, где собраны сведения по данному сегменту, даны рекомендации по выбору наиболее оптимального решения.

Условия программы семейная ипотека с государственной поддержкой в 2021 году могут достаточно серьезно различаться в рамках отдельных банков, на что стоит обращать пристальное внимание. Но существует и ряд общих для всех моментов. Так, данный тип предложений открыт для семей с двумя и более детьми, либо даже с одним ребенком-инвалидом. Второй и последующий ребенок должен появиться на свет с 01.01.2018 по 31.12.2022, тогда как маленький гражданин с ограниченными физическими возможностями — до 31.12.2022.

Программы действуют лишь для первичного рынка недвижимости: исключением являются села дальнего Востока, где жилье можно купить и во вторичном сегменте. Вложения могут быть сделаны не только в квартиру, но и в частный дом, строящуюся площадь. Везде обязателен первоначальный взнос на уровне 15% от общей стоимости объекта. При желании для оплаты можно использовать материнский капитал. Снижение ставки идет до 6% везде, кроме Дальнего Востока, где значение устанавливается в пределах 5%. Доступная сумма составляет сейчас 12 млн. рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, на остальной территории страны показатель зафиксирован на отметке 6 млн. рублей.

Воспользоваться льготной программой можно и в случае, если ранее была взята обычная ипотека. Для данных целей открыто направление рефинансирования.

Получение семейной ипотеки возможно несколькими способами. Так, сначала можно выбрать наиболее подходящую для себя программу среди предложений всех участвующих банков. Далее следует посмотреть, с какими именно новостройками в городе идет здесь работа. Но также можно пойти обратным путем и сначала определиться с наиболее предпочтительным жильем, а затем узнать, какими именно банками оно аккредитовано. Из актуальных организаций и их программ остается выбрать идеальное для себя решение.